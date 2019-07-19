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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съдът задържа под стража мъж, обвинен в опит за грабеж

19 юли 2019 12:20, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Чани С. Той е обвинен за това, че на 08.07.2019 г. в гр. Сливен, при условията на опасен рецидив, направил опит да отнеме парична сума в размер на 35 лева от владението на възрастен мъж, с намерение противозаконно да я присвои, като е употребил за това сила и изпълнителното деяние е останало недовършено, поради независещи от дееца причини (пострадалият е успял да се защити) – престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Чани С. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение в категоричен, че Чани С. може да укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.

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