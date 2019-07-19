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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изготвен от МЗХГ информационен клип във връзка със заболяването африканска чума по свинете

19 юли 2019 13:53, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 32 минути, брой четения: 6

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.

 

Информационният клип може да бъде свален от следния линк:

https://we.tl/t-Db0Ec9I3BJ

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