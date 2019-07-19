Изготвен от МЗХГ информационен клип във връзка със заболяването африканска чума по свинете

Област Сливен преди 32 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 6

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.

Информационният клип може да бъде свален от следния линк:

https://we.tl/t-Db0Ec9I3BJ