Кристиян Бойков, който бе обвинен за хакерската атака срещу НАП, с първо изявление

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Кристиян Бойков – мъжът, който беше задържан, заради кражбата на данни от приходната агенция, застана пред камерите на NOVA.

След като бе освободен от ареста, той е отишъл на работа, тъй като е имал да довършва проекти, които са били забавени заради неговото задържане и фирмата, в която работи, е трябвало да плаща неустойки.

По неговите думи, той не си признава вината за предявеното обвинение, като уточни, че се чувства спокоен и се надява развоя на събитията да покажат, че той е бил натопен. Въпреки това, Кристиян ще изчака всичко да се изясни, след което ще излезе да говори пред всички медии.

Относно това защо разследващите са се насочили точно към него, той определи като "интересни факти". Той потвърди, че единственото обвинение, което е видял, са "четири реда, в които пише, че от някаква дата, аз съм бил извършил нещо и нищо повече".