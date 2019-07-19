Министърът на финансите Владислав Горанов не знаел, че живее на един и същи адрес с хакера, атакувал НАП

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 21

Министърът на финансите Владислав Горанов коментира пред журналисти, че нямал представа, че живее на един и същи адрес с хакера, атакувал системата на НАП.

"Нямам представа. Нали не подозирате, че съм се самоатакувал", каза той в отговор на журналистически въпрос в парламента.

Според публикации в онлайн издания 20-годишният ИТ специалист Кристиян Бойков работи в същата сграда, в която е регистриран и апартамента на финансовия министър Владислав Горанов.