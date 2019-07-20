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Седмично меню

20 юли 2019 01:42, Димитринка Трифонова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 28
Седмично меню

Седмично меню за деца от 3 до 7 години за периода от 22.07.2019 г. до 26.07.2019 г.

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