Слънчево и горещо време обещават синоптиците за днес с температури до 34 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 32

Днес ще бъде слънчево, след обяд с купеста, над планинските райони от Западана и Централна България и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, предимно източен вятър. Максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - малко по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 градуса и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Предимно слънчево ще бъде над планините, около и след обяд с купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 23 градуса, на 2000 метра - около 15 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб югоизточен вятър. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 31.