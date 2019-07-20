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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Слънчево и горещо време обещават синоптиците за днес с температури до 34 градуса
Днес ще бъде слънчево, след обяд с купеста, над планинските райони от Западана и Централна България и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, предимно източен вятър. Максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса, съобщават от НИМХ.
Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - малко по-високо от средното за месеца.
Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 градуса и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Предимно слънчево ще бъде над планините, около и след обяд с купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 23 градуса, на 2000 метра - около 15 градуса.
В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб югоизточен вятър. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 31.
Снимка: pxhere.com