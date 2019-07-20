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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 22.07-28.07.2019 г.

20 юли 2019 15:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 22 до 28 юли 2019 г.?

 

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 0,95 лв. за кг.

Краве масло „Dutsche Markenbutter“ – 3,69 лв. за 250 грама

Кашкавал от краве мляко – 9,79 лв. за кг.

Рафинирано златно добруджанско олио – 1,58 лв. за 1 литър

Бира „Астика“ – 0,69 лв. за кен

Сок, нектар или плодова напитка „Granini“ – 1,99 лв. за 1 литър

Свински бут без кост – 6,98 лв. за кг.

Кренвирши „Странджа“ – 6,59 лв. за кг.

Бургер от свинско или телешко месо – 3,99 лв. за тарелка от 510 грама

Барбекю микс „Стара планина“ – 8,99 лв. за тарелка от 1 кг.

Телешки, хамбургски или Камчия салам „Мегдана“ – 0,79 лв. за 300 грама

Обезкостено пилешко бутче – 5,79 лв. за кг.

Изчистена ципура уловена в Гърция или Турция – 12,89 лв. за кг.

Пърленка – 0,45 лв. за брой от 145 грама

 

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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