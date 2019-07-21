Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес -21.07.2019. поради възникнала авария е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на ул. "Драгойчева„ от 13.45 до 16.00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.