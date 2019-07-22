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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха двама с метамфетамин и амфетамин

22 юли 2019 10:33, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 45
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Притежание на наркотици е установено от патрулен екип на група „Охрана на обществения ред“ в град Сливен. На ул.“Ст. Егаров“, на 21 юли в 00,25 часа, е извършена проверка на 39-годишния И.И. от град Сливен. В него е немерено и иззето хартиено пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на метамфетамин. И.И. е задържан за 24 часа.

При полицейска проверка на 20 юли в 37-годишния М.А. от град Сливен е намерено и иззето пликче, съдържащо амфетамин. М.А. е задържан за 24 часа.

По случаите в РУ-Сливен са образувани досъдебни производства.

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