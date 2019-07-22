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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Потрошиха лек автомобил след скандал в село Тополчане

22 юли 2019 10:37, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 43
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В РУ-Сливен са задържани двама мъже от село Тополчане за причиняване на материални щети по лек автомобил на 19 юли. След възникнал скандал между група лица на ул.“Божур дере“ в село Тополчане са причинени материални щети по лек автомобил „Ауди 80“, собственост на 28-годишна жена от град Сливен. За извършеното деяние са задържани М.А. на 24 години и 28-годишния А.П. от село Тополчане. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

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