Работник пострада при трудова злополука в Сливен

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На 19 юли, при разтоварване на метални елементи в склад на ул.“Самуиловско шосе“ в град Сливен е пострадал 49-годишен мъж, служител в склада. Той е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота. Произшествието е посетено от екип на участък „Надежда“ при РУ-Сливен и служители на Инспекцията по труда. По случая е образувано досъдебно производство.