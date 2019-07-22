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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Работник пострада при трудова злополука в Сливен

22 юли 2019 10:42, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 55
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На 19 юли, при разтоварване на метални елементи в склад на ул.“Самуиловско шосе“ в град Сливен е пострадал 49-годишен мъж, служител в склада. Той е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота. Произшествието е посетено от екип на участък „Надежда“ при РУ-Сливен и служители на Инспекцията по труда. По случая е образувано досъдебно производство.

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