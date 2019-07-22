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Откраднаха дамско портмоне с пари и лични документи от магазин за дрехи в Нова Загора

22 юли 2019 10:47, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31
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Криминалисти работят по случай на кражба от търговски обект в град Нова Загора. На 19 юли,около 16,00 часа, неизвестен извършител е проникнал в магазин за дрехи и е извършил кражба на дамско портмоне, съдържащо сумата от 490 лев, лични документи и други вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

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