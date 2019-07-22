Пожарникари гасиха зърнокомбайн по време на жътва

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Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар, възникнал по време на работа на зърнокомбайн в село Бозаджии. Късо съединение в машината е довело да нейното запалване и възникване на пожар в пшеничния масив. Унищожени са 12 декара пшеница и елементи от комбайна. Спасени са 5 декара с посеви. Пожарът е възникнал около 17,24 часа на 21 юли.