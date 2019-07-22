Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пожарникари гасиха зърнокомбайн по време на жътва

22 юли 2019 10:51, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 39
..................................

Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар, възникнал по време на работа на зърнокомбайн в село Бозаджии. Късо съединение в машината е довело да нейното запалване и възникване на пожар в пшеничния масив. Унищожени са 12 декара пшеница и елементи от комбайна. Спасени са 5 декара с посеви. Пожарът е възникнал около 17,24 часа на 21 юли.

« предишнаследваща »


 