Елтън Джон може да спечели над $ 10 милиона от музиката на филма "Цар лъв"

Легендарният изпълнител сър Елтън Джон може да спечели повече от 10 милиона долара за музиката на новия "Цар лъв".

Досега филмът има голям успех, което означава, че британският музикант може да спечели до 13 милиона долара авторски права, продажби на билети и албуми.

В Китай "King Lion" стартира на 12 юли и вече е събрал в боксофиса над 50 милиона долара.

През 1994 г. Елтън Джон пише за известните си песни "Sircle of Life", "Аз просто не мога да чакам да бъда крал", "Можеш ли да почувстваш тази вечер", "Никога не е късно" и други.

За песента "Can You Feel the Love Tonight", той получава Оскар за филмова музика през 1995 година.