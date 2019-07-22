Катастрофа блокира пътя към Слънчев бряг

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 23

Километрично задръстване от автомобили блокира пътя Бургас-Поморие, съобщиха току-що от Областната дирекция на МВР.

Тапата се образува след сблъсък между два автомобила. За щастие, пострадали няма, уточняват от полицията.

И призоваха пътуващите в посока Слънчев бряг да използват и алтернативния маршрут през Саблешково и с. Тънково, тъй като трасето Бургас-Поморие трудно поема всички моторни превозни средства.