Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Катастрофа блокира пътя към Слънчев бряг

22 юли 2019 13:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 23
Трафик

Километрично задръстване от автомобили блокира пътя Бургас-Поморие, съобщиха току-що от Областната дирекция на МВР.

Тапата се образува след сблъсък между два автомобила. За щастие, пострадали няма, уточняват от полицията.

И призоваха пътуващите в посока Слънчев бряг да използват и алтернативния маршрут през Саблешково и с. Тънково, тъй като трасето Бургас-Поморие трудно поема всички моторни превозни средства.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 