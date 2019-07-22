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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

22 юли 2019 14:32, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 16 минути, брой четения: 11
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Днес 22.07 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Комлука до 17.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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