Съобщение от "Топлофикация-Сливен"

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Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 20:00ч. на 23.07.2019г. към ж.к."Стоян Заимов"№65 и ж.к."Младост"№7 и 9.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.