Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 23.07.2019 г. (вторник) до 16. 30 ч. е прекъснато водоподаването района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Ген. Столетов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.