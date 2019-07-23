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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

23 юли 2019 09:32, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 58
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 23.07.2019 г. (вторник) до 16. 30 ч. е прекъснато водоподаването района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Ген. Столетов".

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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