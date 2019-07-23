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Сливен. Новини от източника. Последни новини

81-годишна пешеходка пострада при катастрофа в Сливен

23 юли 2019 10:22, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 27
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На 22 юли, в 15,49 часа, от телефон 112 е получено съобщение за възникнало пътно произшествие на кръстовището с улици "Георги Икономов" и "Овчарска" в град Сливен. Товарен автомобил "Дачия Докер", управляван от водач на 27 години от град Стара Загора , при движение на заден ход е ударил 81-годишна пешеходка. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Сливен с фрактура на бедрена кост, без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

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