81-годишна пешеходка пострада при катастрофа в Сливен

Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 27

На 22 юли, в 15,49 часа, от телефон 112 е получено съобщение за възникнало пътно произшествие на кръстовището с улици "Георги Икономов" и "Овчарска" в град Сливен. Товарен автомобил "Дачия Докер", управляван от водач на 27 години от град Стара Загора , при движение на заден ход е ударил 81-годишна пешеходка. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Сливен с фрактура на бедрена кост, без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.