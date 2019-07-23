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В Нова Загора заловиха много пиян шофьор

23 юли 2019 10:24, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 12 минути, брой четения: 13
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Водач с алкохол 2,22 промила е установен от полицейски служители в град Нова Загора. 52-годишният С.С. от село Баня е спрян за проверка от екип на РУ-Нова Загора на 22 юли в 22,45 часа. Той е управлявал лек автомобил „Фиат“ с концентрация на алкохол 2,22 промила, установено с техническо средство „Дрегер алкотест 7510“. СС. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

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