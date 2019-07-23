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Неизвестен повреди гумите и вратите на лек автомобил в Нова Загора

23 юли 2019 10:27, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 44 минути, брой четения: 19
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Полицейски служители работят по установяване на извършител, причинил материални щети по лек автомобил в новозагорския квартал „Загоре“. През нощта на 21 срещу 22 юли неизвестен извършител е повредил гумите и врати на лек автомобил „Хюндай“, собственост на 51-годишен мъж от град Нова Загора. По случая е образувано досъдебно производство.

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