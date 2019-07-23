Неизвестен повреди гумите и вратите на лек автомобил в Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 44 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 19

Полицейски служители работят по установяване на извършител, причинил материални щети по лек автомобил в новозагорския квартал „Загоре“. През нощта на 21 срещу 22 юли неизвестен извършител е повредил гумите и врати на лек автомобил „Хюндай“, собственост на 51-годишен мъж от град Нова Загора. По случая е образувано досъдебно производство.