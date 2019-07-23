Пожарникари разбиха метална врата,за да осигурят достъп на медицински екип до пациент

Наблюдател.БГ преди 24 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 20

Сливенски пожарникари са оказаха съдействие на екип на Центъра за спешна медицинска помощ. На 22 юли, около 23,00 часа, медицинският екип се е отзовал на сигнал за оказване на помощ на 56-годишна жена в сливенския квартал „Дружба“. Пристигналият на място екип на РСПБЗН-Сливен е разбил заключена метална решетка, като е осигурил достъп на медиците до жената.