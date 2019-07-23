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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пожарникари разбиха метална врата,за да осигурят достъп на медицински екип до пациент

23 юли 2019 10:47, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 24 минути, брой четения: 20
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Сливенски пожарникари са оказаха съдействие на екип на Центъра за спешна медицинска помощ. На 22 юли, около 23,00 часа, медицинският екип се е отзовал на сигнал за оказване на помощ на 56-годишна жена в сливенския квартал „Дружба“. Пристигналият на място екип на РСПБЗН-Сливен е разбил заключена метална решетка, като е осигурил достъп на медиците до жената.

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