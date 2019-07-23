РУ-Сливен издирва КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ на 60 години от град Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Петров е в неизвестност от 12.07.2019 година. За последно е видян в кв. „Българка“ в град Сливен.

Описание: видима възраст 60-65г., ръст среден /165см./, телосложение – нормално, очи – кафяви , лице – овално – мургаво, коса – къса – права - прошарена. Движи се бавно, леко накуцва.

РУ-Сливен умолява гражданите, които имат информация за лицето, да се свържат с най-близкото управление на МВР или да подадат сигнал на телефон 112.