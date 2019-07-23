Кв."Комлука" в Сливен остава без вода заради авария до 15.00 часа

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 23.07.2019 г. (вторник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Комлука".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.