Издирват 60-годишен сливналия, за последно видян в квартал "Българка"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 10

Полицията издирва 60-годишния Красимир Петров Петров от град Сливен.

Петров е в неизвестност от 12.07.2019 година. За последно е видян в кв. „Българка“ в град Сливен.

Мъжът е на видима възраст 60-65г., ръст среден /165см./, телосложение – нормално, очи – кафяви, лице – овално – мургаво, коса – къса – права – прошарена. Движи се бавно, леко накуцва.

РУ-Сливен умолява гражданите, които имат информация за лицето, да се свържат с най-близкото управление на МВР или да подадат сигнал на телефон 112.