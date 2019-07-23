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Наследникът на Тереза Мей може да бъде обявен днес

23 юли 2019 14:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Лондон

Днес трябва да бъде обявен наследникът на Тереза Мей, лидерът на консервативната партия и британското правителство.

Двамата претенденти са бившият кмет на Лондон Борис Джонсън и външният министър Джереми Хънт. Въпреки че Джонсън беше фаворит, вчера вечерта имаше друг протест срещу него. Няколкостотин души се събраха в Даунинг стрийт, за да изразят несъгласието си с евентуалното избиране на британския премиер.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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