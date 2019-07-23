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Бойко Борисов поздрави Борис Джонсън по повод избирането му за министър-председател на Великобритания
Премиерът Бойко Борисов поздрави Борис Джонсън по повод избирането му на поста министър-председател на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия. „България високо цени диалога и сътрудничеството с Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, като стратегически партньор и съюзник в двустранен и в международен план“, отбелязва в поздравлението си до Борис Джонсън българският министър-председател. Премиерът Борисов изтъква, че отношенията между България и Обединеното кралство имат вековни традиции и тази година отбелязваме 140-годишен юбилей от тяхното установяване. „Уверен съм, че независимо от предизвикателствата, ще съхраним и развиваме успешното сътрудничество в интерес на нашите народи и като принос за по-сигурна и просперираща Европа“, отбелязва още министър-председателят Бойко Борисов в поздравлението си до Борис Джонсън.
Източник: novinite.bg