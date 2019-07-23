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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В област Русе обявиха бедствено положение заради африканската чума по свинете

23 юли 2019 19:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 16
Прасета

Днес бе обявено бедствено положение за цялата територия на област Русе. Причината е африканската чума по свинете, съобщава БГНЕС.

Заповедта е издадена от областния управител на дунавския град във връзка с обявените първично възникнали три броя огнища на болестта в село Пет кладенци, село Ценово и в свинекомплекса в Николово, община Русе. Бедственото положение се обявява на основание чл. 50 (1) от Закона за защита при бедствия и Контингенс плана за борба с особено опасни заразни заболявания.

Вероятно то ще продължи до 29.07.2019 г., като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с министъра на вътрешните работи, допълва NOVA.

Снимка: pixabay.com

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