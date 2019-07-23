Електронният портал за продажби на НАП вече работи

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 18

Електронният портал за продажби на НАП вече функционира нормално след извършен преглед за уязвимост, съобщиха от приходната агенция.

Поетапно ще се възстановява работоспособността на всички е-услуги, добавиха още от НАП.

Достъпът до е-услугите на НАП беше спрян след хакерската атака срещу агенцията, при която бяха източени данните на близо 5 милиона български граждани.

По-рано днес от държавното обвинение съобщиха, че обвиненията за атаката срещу приходната агенция е търсил данни за Борисов, Цацаров и Пеевски.

От прокуратурата продължават да твърдят, че въпросният хакер е компютърният специалист Кристиян Бойков, който миналата седмица бе арестуван, обвинен, а впоследствие пуснат на свобода с по-леко обвинение.

Самият Бойков отрича той да е извършил атаката срещу НАП и смята, че е бил натопен.