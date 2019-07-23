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Електронният портал за продажби на НАП вече работи
Електронният портал за продажби на НАП вече функционира нормално след извършен преглед за уязвимост, съобщиха от приходната агенция.
Поетапно ще се възстановява работоспособността на всички е-услуги, добавиха още от НАП.
Достъпът до е-услугите на НАП беше спрян след хакерската атака срещу агенцията, при която бяха източени данните на близо 5 милиона български граждани.
По-рано днес от държавното обвинение съобщиха, че обвиненията за атаката срещу приходната агенция е търсил данни за Борисов, Цацаров и Пеевски.
От прокуратурата продължават да твърдят, че въпросният хакер е компютърният специалист Кристиян Бойков, който миналата седмица бе арестуван, обвинен, а впоследствие пуснат на свобода с по-леко обвинение.
Самият Бойков отрича той да е извършил атаката срещу НАП и смята, че е бил натопен.
Източник: БГНЕС