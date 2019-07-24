СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.07.2019г.

Бюро по труда-Сливен преди 29 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 20

503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина

566 17.6.2019 салонен управител средно

567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно

580 21.6.2019 работник осветителни тела/монтажник средно

581 21.6.2019 бояджия, промишлени изделия средно

582 24.6.2019 лакировач средно

583 24.6.2019 електротехник средно/висше

584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше

585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

593 25.6.2019 монтажник дограма и щори средно

594 25.6.2019 технолог ХВП висше

606 01.7.2019 перач основно

623 02.7.2019 камериер - Златни пясъци средно,основно

624 02.7.2019 майстор сладкар средно

633 03.7.2019 оператор лентоизтегляща и решеща машина средно

636 03.7.2019 управител средно / висше

637 03.7.2019 склададжия средно/висше/икономическо

638 03.7.2019 гладачка средно

639 03.7.2019 шивачка средно

642 04.7.2019 заварчик средно,основно+ правоспособност

643 04.7.2019 инженер - технолог висше/машиностроене/

644 04.7.2019 механик пром. Обобрудване средно

645 04.7.2019 котляр средно

646 04.7.2019 електромонтьор средно

649 04.7.2019 готвач средно

650 04.7.2019 механик двигатели средно

651 04.7.2019 механик поддръжка и ремонт на фитнес обурудване средно

652 04.7.2019 електротехник средно

653 04.7.2019 техник климатични инсталации средно

654 04.7.2019 дърводолец средно

656 05.7.2019 работник поддръжка средно,основно

657 05.7.2019 продавач-консултант средно

658 05.7.2019 шивачка средно,основно

659 05.7.2019 общ работник основно

668 08.7.2019 техник механик съобщително-свързочни съоръжения средно

669 08.7.2019 фризьор/бръснар средно

670 08.7.2019 ресурсен учител висше/специална педагогика

671 09.7.2019 шивачка средно

672 09.7.2019 тапицер средно

673 09.7.2019 продавач-консултант средно

676 10.7.2019 санитар средно

678 10.7.2019 старши експерт висше

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

687 15.7.2019 монтажник кабели основно

688 16.7.2019 учител по математика и физика висше

689 16.7.2019 учител начален етап висше

690 16.7.2019 ресурсен учител висше

691 16.7.2019 медицинса сестра висше

693 16.7.2019 оператор въвеждане на данни средно

694 16.7.2019 учител информатика и ИТ висше

695 16.7.2019 учител математика висше

696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно

697 17.7.2019 арматурист основно/средно

698 17.7.2019 бетонджия основно/средно

699 17.7.2019 кофражист основно/средно

705 19.7.2019 ЗАС висше

706 22.7.2019 учител математика и физика висше

707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/

708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/

709 22.7.2019 продавач-консултант средно

710 22.7.2019 учител АЕ висше

711 22.7.2019 учител ресурсен висше

713 23.7.2019 помощник - кухня, той и хигиенист основно, средно

714 23.7.2019 педагогически съветник висше