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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливенските ориентировачи се прибраха с медали от Държавно първенство по Коло-ориентиране
Държавното първенство по коло-ориентиране се проведе от 19 до 21 юли в с. Ново село - Велико Търново. В него взеха участие над 320 състезатели от страната. Клубът по ориентиране „Сини камъни“ участва със 19 състезателя, които завоюваха 6 златни, 13 сребърни и 5 бронзови медала от трите дисциплини- спринт, дълга и щафети. Медали за отбора донесоха :
Дима Пенева 2 м.спринт, 2 м. дълга
Деница Пенева 3 м. спринт, 1 м. дъга, 2 м. щафети
Мария Караиванова 2 м. спринт, 2 м. щафети
Кристиана Кънева 2 м. спринт
Боян Георгиев 3 м. дълга,
Любомир Дренски 2 м. дълга,
Симеон Костичков 1 м. спринт, 1 м. дълга
Иван Иванов 1 м. спринт, 1 м. дълга
Пеню Пенев 2 м. спринт
Божидар Куртев 1 м. спринт, 3 м. щафети
Данаил Петков – 2 м. дълга, 3 м. щафети
Андон Митев – 3 м. щафети
Татяна Башева - 2 м. щафети
Щерю Щерев - 2 м. щафети
Недялка Мъндева – 2 м. щафети
Преслава Стефанова - 2 място щафети
Поздравления за състезатели и треньори.