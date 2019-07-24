Сливенските ориентировачи се прибраха с медали от Държавно първенство по Коло-ориентиране

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Държавното първенство по коло-ориентиране се проведе от 19 до 21 юли в с. Ново село - Велико Търново. В него взеха участие над 320 състезатели от страната. Клубът по ориентиране „Сини камъни“ участва със 19 състезателя, които завоюваха 6 златни, 13 сребърни и 5 бронзови медала от трите дисциплини- спринт, дълга и щафети. Медали за отбора донесоха :

Дима Пенева 2 м.спринт, 2 м. дълга

Деница Пенева 3 м. спринт, 1 м. дъга, 2 м. щафети

Мария Караиванова 2 м. спринт, 2 м. щафети

Кристиана Кънева 2 м. спринт

Боян Георгиев 3 м. дълга,

Любомир Дренски 2 м. дълга,

Симеон Костичков 1 м. спринт, 1 м. дълга

Иван Иванов 1 м. спринт, 1 м. дълга

Пеню Пенев 2 м. спринт

Божидар Куртев 1 м. спринт, 3 м. щафети

Данаил Петков – 2 м. дълга, 3 м. щафети

Андон Митев – 3 м. щафети

Татяна Башева - 2 м. щафети

Щерю Щерев - 2 м. щафети

Недялка Мъндева – 2 м. щафети

Преслава Стефанова - 2 място щафети

Поздравления за състезатели и треньори.