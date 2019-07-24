Полицията спипа при проверка пиян водач на товарен автомобил в ямболско село

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 17

В РУ-Тунджа е започнато бързо производство срещу водач на МПС седнал зад волана след употреба на алкохол. На 22 юли към 07:30 ч., в с. Тенево полицейски екип е извършил проверка на 59-годишен мъж, управляващ товарен автомобил „Форд транзит“. При пробата за употреба на алкохол техническато средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда - престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. Рабатата по случая продължава.