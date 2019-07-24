Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откраднаха 1000 лева и лични вещи от частен имот в град Шивачево

24 юли 2019 10:37, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 29 минути, брой четения: 21
...................................

Криминалисти на РУ-Твърдица работят по заявена кражба на пари и вещи от частен имот в град Шивачево. За времето от 13 до 23 юли неизвестен извършител е проникнал в дома на 40-годишен мъж и е извършил кражба на сумата от 1000 лева, дрехи, лични и други вещи. Нанесената щета е на стойност около 1800 лева. По случая в РУ-Твърдица е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 