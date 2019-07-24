Откраднаха 1000 лева и лични вещи от частен имот в град Шивачево

Наблюдател.БГ преди 29 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 21

Криминалисти на РУ-Твърдица работят по заявена кражба на пари и вещи от частен имот в град Шивачево. За времето от 13 до 23 юли неизвестен извършител е проникнал в дома на 40-годишен мъж и е извършил кражба на сумата от 1000 лева, дрехи, лични и други вещи. Нанесената щета е на стойност около 1800 лева. По случая в РУ-Твърдица е образувано досъдебно производство.