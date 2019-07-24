Съобщение от КАТ-Сливен

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 24

На 25 и 26 юли сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани до 15,30 часа, поради техническа профилактика на електроснабдяването.