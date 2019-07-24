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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заместник-министър Чавдар Маринов ще присъства на откриването на празника "Златна праскова" в село Гавраилово

24 юли 2019 11:48, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 22
Заместник-министър Чавдар Маринов ще присъства на откриването на празника "Златна праскова" в село Гавраилово

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов ще

присъства на официалната церемония по откриване на празника "Златна

праскова" в село Гавраилово. Официалното откриване е на 25 юли

/четвъртък/ от 10 ч.

Заместник - министър Чавдар Маринов е с ресор растениевъдство и

биологично производство.

 

Пресцентър ПП ГЕРБ-Сливен

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