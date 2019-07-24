Заместник-министър Чавдар Маринов ще присъства на откриването на празника "Златна праскова" в село Гавраилово

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Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов ще

присъства на официалната церемония по откриване на празника "Златна

праскова" в село Гавраилово. Официалното откриване е на 25 юли

/четвъртък/ от 10 ч.

Заместник - министър Чавдар Маринов е с ресор растениевъдство и

биологично производство.

Пресцентър ПП ГЕРБ-Сливен