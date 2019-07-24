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Сектор „Пътна полиция”-Сливен с намалено работно време на 25 и 26 юли

24 юли 2019 12:50, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 31
Сектор „Пътна полиция”-Сливен

На 25 и 26 юли сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани до 15,30 часа, поради техническа профилактика на електроснабдяването.

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