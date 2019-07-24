Предимно слънчево в четвъртък с временни увеличения на облачността след обяд над северните и планинските райони

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 15

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над северните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на изолирани места там краткотрайно ще превали. Северозападният вятър ще отслабне, най-късно в източните райони. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за юли.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд северозападният вятър ще отслабне. Максимални температури на въздуха ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност, но само на изолирани места краткотрайно ще превали. Ще духа слабо, по билата умерен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и тихо. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 30.