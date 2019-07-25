Прекъсване водоподаването на с. Крушаре и с. Скобелево.

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25. 07. 2019 г. (четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с. Скобелево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.