Аварийно прекъсване на водоподаването на селата Крушаре и Скобелево

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25. 07. 2019 г. (четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с. Скобелево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.