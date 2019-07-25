Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването на селата Крушаре и Скобелево

25 юли 2019 10:18, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31
........................................

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25. 07. 2019 г. (четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с. Скобелево.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

« предишнаследваща »


 