Съобщение от "Топлофикация Сливен"

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Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 16:00ч. на 26.07.2019г. към ж.к."Дружба" №10; №11 и №17.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.