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Заловиха мъж без книжка в Нова Загора

25 юли 2019 11:08, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 15
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Полицейски служители на РУ-Нова Загора са установили неправоспособен водач МПС, който управлява след наложено административно наказание за същото нарушение. На 24 юли в Нова Загора е спрян за проверка мотопед, без регистрационна табела, управляван от 34-годишния Й.М. от село Баня. При проверката се установява, че водачът е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за управление на МПС. Срещу Й.М. е започнато бързо производство.

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