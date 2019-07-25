Заловиха мъж без книжка в Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Полицейски служители на РУ-Нова Загора са установили неправоспособен водач МПС, който управлява след наложено административно наказание за същото нарушение. На 24 юли в Нова Загора е спрян за проверка мотопед, без регистрационна табела, управляван от 34-годишния Й.М. от село Баня. При проверката се установява, че водачът е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за управление на МПС. Срещу Й.М. е започнато бързо производство.