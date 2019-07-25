Криминална хроника Ямбол - 25.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 26

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие - чл. 296 от НК. Разследването е започнало по сигнал, че на 23 юли около 17:50 ч., в село Калчево, 40-годишен мъж не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд - Ямбол на жителка на селото. Рабатата по случая продължава.

Вчера за времето от 15:00 ч. до 17:00 ч., в хода на полицейска операция служители от РУ Елхово са проверили 86 МПС и 112 лица. От контролните органи са установени 7 нарушения на пътя. Съставен е един акт за установено административно нарушение /АУАН/ и наложени са 6 глоби по фиш.