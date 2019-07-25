Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 25.07.2019 г.
В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие - чл. 296 от НК. Разследването е започнало по сигнал, че на 23 юли около 17:50 ч., в село Калчево, 40-годишен мъж не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд - Ямбол на жителка на селото. Рабатата по случая продължава.
Вчера за времето от 15:00 ч. до 17:00 ч., в хода на полицейска операция служители от РУ Елхово са проверили 86 МПС и 112 лица. От контролните органи са установени 7 нарушения на пътя. Съставен е един акт за установено административно нарушение /АУАН/ и наложени са 6 глоби по фиш.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет