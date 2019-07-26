Три сливенски села остават днес без вода заради авария

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26. 07. 2019 г. (петък) до 15.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилово, с.Гергевец и с.Бяла

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.