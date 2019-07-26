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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха 17-годишен с марихуана

26 юли 2019 10:46, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 38
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Притежание на наркотици е установено от патрулен екип на група „Охрана на обществения ред“ в Сливен. На 26 юли, около 03,15 часа, е извършена проверка на 17-годишния К.Н. от град Сливен. В нето е намерено и иззето наркотично вещество-марихуана. По случая е образувано досъдебно производство. К.Н. е задържан за 24 часа в РУ-Сливен.

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