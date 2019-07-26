Заловиха двама пияни шофьори в Сливен

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Двама водачи, употребили алкохол, са установени от полицейски служители в град Сливен. На 25 юли, около 19,00 часа, в местността „Хисарлъка“ е възникнало пътно произшествие с лек автомобил „Пежо“, управляван от 49-годишния А.А. от град Сливен. Водачът е получил леки наранявания. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителен резултат 1,91 промила. А.А. е задържан за 24 часа в РУ-Сливен. По случая е започнато бързо производство. За причиненото пътно произшествие му е съставен акт за административно нарушение по ЗДвП.

51-годишният Д.В. от село Копривлен, област Благоевград, е спрян за проверка в град Сливен на кръстовище на булевард „Христо Ботев“. Д.В. е управлявал лек автомобил „Пежо“ с концентрация на алкохол 2,1 промила, установено с техническо средство. По случая е образувано бързо производство.