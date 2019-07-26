Силно присъствие на симпатизанти от област Сливен тази събота на събора на връх Бузлуджа

Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 22

Тази събота, на 27 юли 2019г., ще се проведе традиционния социалистически събор на връх Бузлуджа под наслов "Бузлуджа 2019 - Единни за България“. Участие в тържествената програма ще вземат Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл, както и духовият оркестър "Виво Монтана", град Монтана. Към този момент се планира към Бузлуджа от област Сливен да потеглят девет автобуса и над 30 коли.

Общински съвет на БСП- Сливен