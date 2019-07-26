Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно присъствие на симпатизанти от област Сливен тази събота на събора на връх Бузлуджа

26 юли 2019 13:09, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 22
Общински съвет на БСП- Сливен

Тази събота, на 27 юли 2019г., ще се проведе традиционния социалистически събор на връх Бузлуджа под наслов "Бузлуджа 2019 - Единни за България“. Участие в тържествената програма ще вземат Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл, както и духовият оркестър "Виво Монтана", град Монтана. Към този момент се планира към Бузлуджа от област Сливен да потеглят девет автобуса и над 30 коли.

 

Общински съвет на БСП- Сливен

 

« предишнаследваща »


 