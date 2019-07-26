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Криминална хроника Ямбол - 26.07.2019 г.

26 юли 2019 14:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 25
Полиция Ямбол

Служители от РУ - Ямбол са установили МПС с поставени чежди регистрационни табели. На 25 юли около 14:30 ч. в компекс “Златен рог“ е спрян за проверка лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 29-годишен мъж. При последвалите справки е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели от друго МПС. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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