Криминална хроника Ямбол - 26.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 25

Служители от РУ - Ямбол са установили МПС с поставени чежди регистрационни табели. На 25 юли около 14:30 ч. в компекс “Златен рог“ е спрян за проверка лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 29-годишен мъж. При последвалите справки е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели от друго МПС. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.