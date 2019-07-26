Издирват собственика на „Тад груп“ в шенгенското пространство

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 15

Собственикът на "Тад груп" е пуснат за издирване в шенгенското пространство, информира NOVA.

Иван Тодоров е с обвинение в подбудителство за компютърно престъпление за източване на личните данни от НАП на милиони българи. Заместник-главният прокурор Иван Гешев заяви, че разследването е в две основни престъпления - киберрекет и кибертероризъм.

В ексклузивно интервю за NOVA Тодоров заяви, че не може да каза със сигурност дали случващото се е плод на атака от страна на конкуренцията.

"Ние сме фирма за киберсигурност. Не сме кибертерористи. Не мога да коментирам дали е удар от конкуренция или не. Адвокатите бяха убедени, че всичко е нагласено, но нямам представа", заяви Тодоров.

Той бе категоричен, че не се опитва да се скрие от властите. "Не се страхувам от нищо. Моята идея е, когато се прибера - във вторник, да отида при органите, които искат някакво съдействие от мен", заяви шефът на компанията, който в момента е в Канада.