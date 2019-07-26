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Издирват собственика на „Тад груп“ в шенгенското пространство
Собственикът на "Тад груп" е пуснат за издирване в шенгенското пространство, информира NOVA.
Иван Тодоров е с обвинение в подбудителство за компютърно престъпление за източване на личните данни от НАП на милиони българи. Заместник-главният прокурор Иван Гешев заяви, че разследването е в две основни престъпления - киберрекет и кибертероризъм.
В ексклузивно интервю за NOVA Тодоров заяви, че не може да каза със сигурност дали случващото се е плод на атака от страна на конкуренцията.
"Ние сме фирма за киберсигурност. Не сме кибертерористи. Не мога да коментирам дали е удар от конкуренция или не. Адвокатите бяха убедени, че всичко е нагласено, но нямам представа", заяви Тодоров.
Той бе категоричен, че не се опитва да се скрие от властите. "Не се страхувам от нищо. Моята идея е, когато се прибера - във вторник, да отида при органите, които искат някакво съдействие от мен", заяви шефът на компанията, който в момента е в Канада.
Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС