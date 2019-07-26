Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Издирват собственика на „Тад груп“ в шенгенското пространство

26 юли 2019 15:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 15
Tad group

Собственикът на "Тад груп" е пуснат за издирване в шенгенското пространство, информира NOVA.

Иван Тодоров е с обвинение в подбудителство за компютърно престъпление за източване на личните данни от НАП на милиони българи. Заместник-главният прокурор Иван Гешев заяви, че разследването е в две основни престъпления - киберрекет и кибертероризъм.

В ексклузивно интервю за NOVA Тодоров заяви, че не може да каза със сигурност дали случващото се е плод на атака от страна на конкуренцията.

"Ние сме фирма за киберсигурност. Не сме кибертерористи. Не мога да коментирам дали е удар от конкуренция или не. Адвокатите бяха убедени, че всичко е нагласено, но нямам представа", заяви Тодоров.

Той бе категоричен, че не се опитва да се скрие от властите. "Не се страхувам от нищо. Моята идея е, когато се прибера - във вторник, да отида при органите, които искат някакво съдействие от мен", заяви шефът на компанията, който в момента е в Канада.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 