Натоварен е трафикът по пътищата в град Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Движението по главните пътища и кръстовища на Сливен е натоварено. По-интензивен е трафикът в центъра на града - по булевардите "Братя Миладинови", "Хаджи Димитър", "Цар Симеон", "Георги Данчев". Пътищата са сухи, а светофарите работят нормално.