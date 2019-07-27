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Натоварен е трафикът по пътищата в град Сливен

27 юли 2019 11:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Пътна обстановка в град Сливен

Движението по главните пътища и кръстовища на Сливен е натоварено. По-интензивен е трафикът в центъра на града - по булевардите "Братя Миладинови", "Хаджи Димитър", "Цар Симеон", "Георги Данчев". Пътищата са сухи, а светофарите работят нормално.

Снимка: Станимир Петков

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