Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Влак блъсна кола в село Труд

27 юли 2019 13:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 36
Снимка от мястото на инцидента

Влак блъсна лек автомобил на релсите в село Труд, Пловдивско. Хората слизат от влака, който се е движел по линията Карлово-Пловдив.

На място се чака полиция.

Източник: БГНЕС

« предишна


 