Влак блъсна кола в село Труд

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 36

Влак блъсна лек автомобил на релсите в село Труд, Пловдивско. Хората слизат от влака, който се е движел по линията Карлово-Пловдив.

На място се чака полиция.